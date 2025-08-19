AXA: BlackRock dépasse les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 07:45
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé que ce franchissement de seuil résultait d'une acquisition d'actions AXA hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|42,7800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
