AXA: bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - AXA prend 2% et surperforme ainsi nettement le CAC40, soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF qui cite le titre de la compagnie française parmi ses valeurs préférées au sein des grandes capitalisations européennes de l'assurance.



'Nous restons positifs sur le secteur qui offre une bonne visibilité sur la croissance des BPA avec des perspectives de retour de capital attractif', indique l'analyste, qui reste à 'surperformance' sur AXA avec un objectif de cours rehaussé de 34 à 37 euros.





Valeurs associées AXA Euronext Paris +2.03%