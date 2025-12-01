Axa, Alstom, Vallourec... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Alstom annonce avoir conçu et livré le premier système de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC) d'Australie installé sur un réseau existant - le tunnel du métro Melbourne entré en service le 30 novembre. Le système CBTC Urbalis Flo d'Alstom permettra de réduire les intervalles entre les trains, ce qui permettra de faire circuler plus de trains, plus souvent et d'accueillir plusieurs milliers de passagers supplémentaires par semaine.

Axa

Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait avoir un impact de 6 points sur le ratio Solvabilité II. Depuis son lancement en 2015, Prima s'est imposé comme le leader de l'assurance directe en Italie, obtenant une position de premier plan avec environ 10% de part de marché en assurance automobile des particuliers en 2024.

Christian Dior

Christian Dior indique qu'un acompte sur dividende de 6,05 euros par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre 2025, Christian Dior distribuant ainsi une part plus importante du dividende reçu de LVMH. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 2 décembre 2025. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le lundi 1er décembre 2025.

Dékuple

Dékuple a publié un chiffre d'affaires en hausse de 12,7% à 175,1 millions d'euros, sur les 9 premiers mois 2025. La croissance s'élève à 13,6 % au troisième trimestre. Le revenu net s'élève à 130,9 millions d'euros, en progression de 7,6 %, porté par le dynamisme du Marketing Digital, dont le troisième trimestre affiche une croissance de 11,4 %. La part de l'international atteint désormais 13%, contre 4% un an plus tôt, une étape majeure dans la trajectoire d'expansion du spécialiste de la communication et du data marketing en Europe.

Ipsen

Ipsen annonce décès de Henri Beaufour, membre du conseil d'administration et représentant de la famille fondatrice, survenu le 28 novembre. "Avec sa sœur Anne, il a joué un rôle central dans le soutien de l'orientation stratégique de la société et dans le maintien des valeurs établies par la famille", précise un communiqué du laboratoire.

Jacquet Metals

Jacquet Metals a fait le point sur son programme de rachat d'actions. Entre le 19 et le 25 novembre, la société spécialisée dans la distribution de métaux spéciaux a procédé à l'acquisition de 4 014 de ses propres titres au prix moyen unitaire pondéré de 17,3721 euros. Au total, sur cette période, Jacquet Metals a dépensé 69 731 euros.

Spie

Spie annonce le départ de Trudy Schoolenberg, une administratrice indépendante

Spie a annoncé que Trudy Schoolenberg a décidé de démissionner, pour des raisons personnelles, de son mandat d’administratrice indépendante et de quitter le conseil d’administration qu’elle avait rejoint en novembre 2021. Gauthier Louette, président-directeur général, a déclaré : "Je tiens à remercier chaleureusement Trudy Schoolenberg pour son implication et sa précieuse contribution aux travaux de notre conseil d'administration au cours de ces quatre années. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs."

Vallourec

Vallourec annonce la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière du Groupe. Elle rejoint le comité exécutif et prendra ses fonctions a compter de ce 1er décembre 2025. Elle était auparavant directrice financière de Verallia. Elle succèdera à Sascha Bibert qui, à l'issue d'une période de transition, quittera le groupe, en décembre, pour saisir une nouvelle opportunité.