Axa affiche sa confiance dans ses perspectives

(AOF) - Le total des primes brutes émises et des autres revenus d’Axa a progressé de 7% en comparable à 84 milliards d’euros. Sur la même base, les primes en assurance dommages sont en hausse de 7% à 44,5 milliards d’euros et les primes en assurance vie et santé en progression de 7% à 38,2 milliards d’euros. En gestion d’actifs, les revenus ont augmenté de 6% à 1,2 milliard d’euros. L’assureur précise que le montant préliminaire combiné des sinistres liés aux ouragans Helene et Milton devrait s’élever à moins de 200 millions d’euros, avant impôt et net de réassurance.

"Nous sommes en croissance dans l'ensemble de nos lignes de métiers et de nos géographies, preuve de l'exécution solide de notre stratégie de croissance. Cela reflète nos actions tarifaires ciblées, une amélioration de la fidélisation de nos clients et notre focalisation sur la conquête de parts de marché dans les secteurs d'activité attractifs", a déclaré Alban de Mailly Nesle, directeur financier d'Axa.

L'assureur affiche un ratio de solvabilité II de 221%, en baisse de 6 points par rapport à fin juin 2024.

S'agissant de ses perspectives, le groupe s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et est confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2024 en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026.

Les actifs moyens sous gestion sont en hausse de 3%, à 755 milliards d'euros, reflétant principalement des effets de marché favorables. La collecte nette en gestion d'actifs s'établit à 3 milliards d'euros, portée par la collecte des compagnies d'assurance d'Axa (+4 milliards d'euros) et des co-entreprises asiatiques (+1 milliard d'euros), partiellement compensée par une décollecte nette auprès de clients tiers (-3 milliards d'euros).

