AXA: activité en hausse au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - AXA annonce que avoir enregistré une hausse de 6% (en comparable) de ses primes brutes émises et autres revenus au 1er trimestre, celles-ci atteignant 34 milliards d'euros, contre 31,8 milliards d'euros un an plus tôt.



Cette hausse est portée par l'assurance dommages (+7%), l'assurance vie et santé (+6%) ainsi que par la gestion d'actifs (+3%).



'AXA a réalisé une très bonne performance au premier trimestre 2024 ', estime Alban de Mailly Nesle, Directeur financier d'AXA.



' Nous avons enregistré une forte croissance organique de notre chiffre d'affaires dans l'ensemble du Groupe, en ligne avec le nouveau plan stratégique présenté en début d'année. Le Groupe continue également d'opérer à un niveau élevé de ratio de Solvabilité II, qui atteint 229% à fin mars 2024, reflétant notre capacité de génération de capital', a-t-il ajouté.





Valeurs associées AXA Euronext Paris -1.76%