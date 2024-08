Axa acquiert le groupe Nobis

(AOF) - Axa a conclu un accord relatif à l'acquisition du groupe Nobis. Ce dernier est une compagnie d'assurance basée en Italie, dont l'activité principale est l'assurance dommages des particuliers, et qui bénéficie d'un réseau de distribution diversifié comprenant des agents non exclusifs ainsi que des partenariats avec des concessionnaires automobiles. Nobis a enregistré en 2023 un montant de primes brutes émises de 0,5 milliard d'euros et un bénéfice net de 35 millions d'euros.

Selon les termes de la transaction, le montant initial versé pour l'acquisition s'élèvera à 423 millions d'euros, avec un complément de prix d'acquisition potentiel pouvant atteindre 55 millions d'euros. Sur la base du montant total versé, le multiple cours-bénéfice s'élève à environ 11x, tenant compte des synergies attendues. La conclusion de la transaction devrait avoir un impact de -1 point sur le ratio de Solvabilité II du groupe AXA.

La conclusion d'accords de long terme avec des concessionnaires automobiles au sein du réseau Nobis permettra de diversifier davantage les canaux de distribution d'Axa Italie, favorisant ainsi une croissance rentable de l'activité. Grâce à la contribution du réseau et de l'expertise de Nobis, Axa Italie vise à renforcer sa position sur le marché de l'assurance dommages en passant de la 5ème à la 4ème place, avec un gain d'environ 1 point de part de marché.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des autorisations règlementaires, et devrait être close avant la fin du premier semestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

