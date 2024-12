AXA: accord signé pour la vente d'AXA IM information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 07:30









(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir signé avec BNP Paribas Cardif un accord relatif à la vente de son gestionnaire d'actifs AXA Investment Managers, suite à l'achèvement de la procédure d'information-consultation avec les instances représentatives du personnel concernées.



'Il s'agit d'une étape importante dans le développement de notre partenariat à long terme avec BNP Paribas, qui garantira à nos clients de continuer à bénéficier d'une gamme diversifiée de solutions d'investissement de premier ordre', selon le DG Thomas Buberl.



Pour rappel, des négociations exclusives en vue de cette transaction ont été annoncées le 1er août dernier. Sa réalisation reste soumise à la levée des conditions habituelles, dont des autorisations règlementaires, et est attendue vers la fin du deuxième trimestre 2025.





