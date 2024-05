Axa : accord de fin de vente de portefeuille Axa Germany et accord de réassurance

(AOF) - Axa et Athora ont mutuellement convenu de mettre fin à l’accord de vente portant sur un portefeuille d’assurances vie et retraite en run-off d’Axa Allemagne, tel qu’initialement communiqué le 14 juillet 2022. L’assureur français conservera donc ce portefeuille, " qui est bien capitalisé et bénéficie d’un bon adossement actifs-passifs, ainsi que le résultat afférent ". Cette résiliation ne devrait pas avoir d’impact sur les objectifs financiers communiqués par le groupe dans le cadre de son nouveau plan stratégique, " Unlock the Future ".

En parallèle, le groupe Axa a annoncé également que sa filiale AXA Life Europe a conclu un contrat de réassurance avec New Reinsurance Company3 qui couvre des réserves de produits " variable annuities " pour un montant d'environ 3 milliards d'euros. La transaction conduira à une réduction du résultat opérationnel annuel d'environ 20 millions d'euros à compter de 2024. AXA a l'intention de compenser la réduction du résultat opérationnel résultant de cette opération par un rachat d'actions d'environ 0,2 milliard d'euros qui devrait être clos d'ici la fin de l'année. La transaction, tenant compte de l'impact du rachat d'actions, devrait avoir un impact d'environ -1 point sur le ratio de Solvabilité II du groupe AXA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.