AXA ABAISSE LA PRÉVISION DE RÉSULTAT POUR AXA XL EN 2020 PARIS (Reuters) - Axa a indiqué jeudi avoir abaissé sa prévision de résultat opérationnel pour Axa XL en 2020 après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, indique ainsi prévoir un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 1,2 milliard d'euros pour Axa XL cette année contre une prévision initiale de 1,4 milliard. Pour réduire l'exposition aux catastrophes naturelles de sa filiale d'assurance dommages aux entreprises, l'assureur explique être plus sélectif dans les risques assurés et avoir pris des couvertures de réassurance supplémentaires. "Nous avons pris un ensemble de mesures qui sont de deux natures. La première nature, c'est réduire la souscription là où nous voyons du risque (...). La seconde est liée à des contrats de réassurance", a déclaré lors dune conférence téléphonique Etienne Bouas-Laurence, le directeur financier d'Axa. "Evidemment on abandonne du chiffre d'affaires, on abandonne du résultat mais en même temps on se protège mieux contre le risque de fréquence. On avait des contrats de réassurance qui nous protégeaient très bien contre la sévérité de l'événement mais pas suffisamment contre la fréquence", a-t-il ajouté. En novembre dernier, le groupe avait déjà prévenu qu'il s'attendait à des factures de catastrophes naturelles plus élevées que la moyenne. Axa a également annoncé la nomination de Scott Gunter, ancien cadre dirigeant du groupe d'assurance Chubb, comme directeur général d'Axa XL en remplacement de Greg Hendrick. Pour l'exercice 2019, Axa a fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 4% en 2019, porté par ses activités en assurance dommage et santé. Son bénéfice opérationnel s'est ainsi élevé l'an dernier à 6,45 milliards d'euros. Son résultat net a de son côté bondi de 80% à 3,85 milliards d'euros grâce à un effet de base plus favorable dans la mesure où en 2018, les comptes d'Axa avaient intégré une charge de 3 milliards d'euros liés à l'amortissement d'un écart d'acquisition. Le groupe, qui prévoit de verser un dividende de 1,43 euro par action au titre de 2019, a confirmé les objectifs de son plan stratégique à horizon 2020. "Les objectifs du plan Ambition 2020 sont en passe d'être atteints", a dit Etienne Bouas-Laurence. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AXA Euronext Paris -2.90% ALLIANZ XETRA -0.19%