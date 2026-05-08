AWS indique qu'une surchauffe d'un centre de données en Virginie du Nord perturbe ses services ; Coinbase est touché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, ajout de la déclaration de Coinbase au paragraphe 3)

La division cloud d'Amazon AMZN.O , Amazon Web Services, a déclaré jeudi qu'elle s'efforçait de rétablir des températures normales dans un centre de données situé en Virginie du Nord après qu'une surchauffe a perturbé certains services.

L'incident a provoqué une coupure de courant qui a affecté certains équipements, a déclaré AWS, ajoutant que les services dépendant du centre de données concerné pourraient subir des « perturbations ».

Coinbase COIN.O a déclaré que ses clients pourraient constater une baisse des performances en raison de la panne d'AWS. La plateforme d'échange de cryptomonnaies a assuré à ses clients que leurs fonds restent en sécurité et qu'elle enquêtait sur le problème.