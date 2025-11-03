AWS et OpenAI signent un partenariat stratégique de 38 milliards de dollars

(AOF) - Amazon Web Services (AWS) et OpenAI ont annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel d'une valeur de 38 milliards de dollars. Cet accord, effectif immédiatement, permet à OpenAI d'accéder à l'infrastructure de la filiale d'Amazon pour exécuter et adapter à l'échelle la charge de travail pour l'intelligence artificielle. OpenAI commencera immédiatement à utiliser les ressources informatiques d'AWS, avec pour objectif de déployer l'ensemble des capacités avant la fin de l'année 2026, et la possibilité de poursuivre l'expansion en 2027 et au-delà.

"AWS fournira à OpenAI des Amazon EC2 UltraServers, équipés de centaines de milliers de puces, avec la capacité d'étendre la puissance à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail avancées en IA générative," détaillent les deux partenaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS