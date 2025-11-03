 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 096,35
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AWS et OpenAI signent un partenariat stratégique de 38 milliards de dollars
information fournie par AOF 03/11/2025 à 15:36

(AOF) - Amazon Web Services (AWS) et OpenAI ont annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel d'une valeur de 38 milliards de dollars. Cet accord, effectif immédiatement, permet à OpenAI d'accéder à l'infrastructure de la filiale d'Amazon pour exécuter et adapter à l'échelle la charge de travail pour l'intelligence artificielle. OpenAI commencera immédiatement à utiliser les ressources informatiques d'AWS, avec pour objectif de déployer l'ensemble des capacités avant la fin de l'année 2026, et la possibilité de poursuivre l'expansion en 2027 et au-delà.

"AWS fournira à OpenAI des Amazon EC2 UltraServers, équipés de centaines de milliers de puces, avec la capacité d'étendre la puissance à des dizaines de millions de processeurs pour ses charges de travail avancées en IA générative," détaillent les deux partenaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AMAZON.COM
256,9996 USD NASDAQ +5,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank