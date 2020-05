AWOX : RECUL LIMITÉ DE -14% DE L'ACTIVITÉ AU 1ER TRIMESTRE 2020 GRÂCE AU BON DÉBUT D'EXERCICE DES ACTIVITÉS AUDIO ET DOMOTIQUE JUSQU'À L'IMPACT DE LA PANDÉMIE MI-MARS - REPRISE PROGRESSIVE DE L'ACTIVITÉ EN MAI ET JUIN

Division Chacon & DIO Home en croissance soutenue jusqu'à la fermeture des commerces en Europe mi-mars

Forte croissance trimestrielle de la division Cabasse Audio, malgré la fermeture des réseaux de distribution physique mi-mars, grâce au succès de la gamme THE PEARL

Division AwoX Home & Technologies pénalisée par le report du lancement de la nouvelle génération de module de lighting au 2ème trimestre

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020.

Données consolidées en K€ (non auditées) - Normes IFRS 1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 Variation en % Chiffre d'affaires 7 542 6 452 -14% Chacon & DIO Home 5 325 4 399 -17% Cabasse Audio 1 313 1 534 +17% AwoX Home & Technologies 904 518 -43%

Au 1er trimestre de son exercice 2020, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 M€ en repli de -14% par rapport au 1er trimestre 2019.

Le trimestre écoulé a été marqué par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires inédites. La propagation du virus en Europe et les mesures de confinement mises en place par les gouvernements pour freiner la pandémie, notamment la fermeture des réseaux de distribution physique dans de nombreux pays depuis mi-mars, ont ainsi fortement perturbé l'organisation et les différentes activités du groupe en Europe.

Activité du 1er trimestre 2020 par division

La division Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 4,4 M€ en recul de -17% sur la période. Cette évolution est la conséquence de la fermeture brutale des points de vente physique de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée), ainsi que de la baisse de la fréquentation dans la GSA (Grande Surface Alimentaire) à travers l'Europe.

À mi-mars, au moment de la mise en place des mesures sanitaires, les ventes de la division s'inscrivaient alors en croissance soutenue de 9% depuis le début de l'exercice 2020.

Au cours du 1er trimestre, le groupe a mis sur le marché ses premiers produits connectés combinant les technologies de radiofréquence avec les technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth) et de pilotage à la voix d'AwoX. Ainsi, sur le segment Energie, une prise électrique connectée innovante, pilotable très simplement dans l'écosystème DIO, mais aussi à partir de son Smartphone et à la voix (Google Voice, Amazon Alexa), rencontre depuis le début de l'année un fort succès.

Le groupe entend poursuivre dans les prochaines semaines la mise sur le marché d'autres produits connectés dans les segments particulièrement dynamiques de la Domotique et de la Vidéo-Sécurité (vidéo protection).

La division Cabasse Audio a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,5 M€ en solide croissance de +17% par rapport au 1er trimestre 2019 malgré l'impact des fermetures des points de vente physique depuis mi-mars.

Sur les deux premiers mois de l'année, la croissance de la division était même supérieure à 40%.

Cette progression, dans le sillage d'un bon 2nd semestre 2019 (+27%), est notamment le fruit du succès de la nouvelle gamme d'enceintes connectées actives haute-définition, THE PEARL et THE PEARL AKOYA, qui illustrent la stratégie de développement du groupe sur les produits haut-de-gamme de streaming en marque propre, plus contributeurs en marge.

Enfin, la division AwoX Home & Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 0,5 M€, en recul de -43% par rapport au 1er trimestre 2018, affecté par la crise sanitaire en Asie en début d'année puis son arrivée en Europe par la suite. En effet, l'arrêt des usines chinoises en début d'année pendant plus de 6 semaines suivi des mesures de confinement en Europe à compter de mi-mars ont conduit à un décalage, au 2ème trimestre, de la mise sur le marché de la nouvelle génération de modules de lighting. Escompté initialement en début d'année, le changement de gamme des produits d'éclairage incluant ces nouveaux modules, à caractère grand public et volumiques, sera donc réalisé à compter du 2ème trimestre 2020, avec des premières livraisons importantes auprès des distributeurs.

Point de situation sur la pandémie de coronavirus (Covid-19) et sur la reprise progressive de l'activité

En termes d'activité, le mois d'avril a continué à être fortement impacté par les conséquences de la pandémie (fermeture des magasins physiques et confinement des populations).

Pour les divisions Chacon & DIO Home et AwoX Home & Technologies, il convient de souligner la réouverture progressive depuis le début du mois de mai des Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) et des Grandes Surfaces Spécialisées (GSS). Sur la base d'une situation sanitaire stabilisée et d'une poursuite du déconfinement des populations, les mois de mai et juin devraient se traduire par une reprise progressive de l'activité de ces deux divisions, dont il est toutefois difficile d'évaluer l'ampleur du rebond à ce jour.

Pour la division Cabasse Audio, compte tenu du très bon début d'année et du succès de la gamme THE PEARL, le groupe est confiant dans la poursuite d'une croissance du chiffre d'affaire de la division sur l'ensemble du 1er semestre 2020, à un rythme néanmoins mécaniquement moindre qu'au 1er trimestre.

En termes d'organisation opérationnelle le groupe prévoit de rouvrir progressivement ses sites physiques (Montpellier, Bruxelles, Brest et Singapour) à partir du 11 mai 2020, en maintenant le télétravail partout où cela sera possible.

Sur le plan financier le groupe met progressivement en œuvre les dispositifs de soutien économique et financier disponibles dans chacun des pays où il est présent, afin de limiter l'impact de cette crise sur ses résultats.

Agenda financier 2020

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 27 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 10 127 265

Plus d'informations sur AwoX.com

