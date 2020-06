AWOX : MISE A DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION PREPARATOIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2020

Les actionnaires d'AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), sont avisés de la tenue d'une assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation :

Vendredi 26 juin 2020 - 10 heures,

Au siège social : 93, place Pierre Duhem - 34000 Montpellier

Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se tiendra à huis-clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

En conséquence, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l'assemblée générale ou donner procuration au Président de l'assemblée générale ou à toute autre personne de leur choix, par voie postale ou voie électronique. Les modalités de tenue de l'assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont par ailleurs invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale mixte 2020 sur le site de la société, www.awox-bourse.com, onglet Assemblées.

L'avis de réunion à l'assemblée générale, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°62 du 22/05/2020. L'avis de convocation à l'assemblée générale est publié ce jour au BALO n°70.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 93, place Pierre Duhem - 34000 Montpellier, et sur le site internet, www.awox-bourse.com, onglet Assemblées.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 10 127 265

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts

AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr