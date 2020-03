AWOX : INFORMATIONS RELATIVES À L'EPIDEMIE DE COVID-19 SUR L'ACTIVITÉ DU GROUPE AWOX

AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), réalise un point de situation relatif aux impacts de la pandémie du Covid-19, et des mesures sanitaires mises en œuvre, sur l'organisation et l'activité du groupe.

Dès le mois de janvier 2020, les premières mesures sanitaires imposées par le gouvernement chinois dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont retardé de plusieurs semaines la réouverture des usines après le nouvel an chinois et réduit les disponibilités de fret. Depuis le début du mois de mars, la production et la circulation des marchandises ont repris. Les usines renouent progressivement avec leurs capacités nominales et les premiers containers ont pu quitter la Chine au cours de la semaine dernière.

Cette situation, qui a entraîné des retards de production de l'ordre de 4 à 6 semaines au cours des mois de janvier et février, n'a toutefois eu que des impacts mineurs en matière d'approvisionnement pour le groupe qui disposait, dès janvier, de stocks représentant plus de 6 mois d'activité pour l'ensemble de ses divisions (Chacon & DIO Home, Cabasse Audio et AwoX Home & Technologies).

La propagation du virus en Europe et les mesures sanitaires mises en place par les gouvernements pour freiner la pandémie, et notamment la fermeture des réseaux de distribution physique depuis la mi-mars, sont aujourd'hui de nature à impacter l'activité du groupe en Europe.

A ce jour, le groupe n'a pas enregistré d'annulation de commandes de la part de ses clients, mais uniquement des reports de livraisons du fait des mesures de confinement mises en œuvre à travers l'Europe. AwoX rappelle qu'il réalise environ 85% de son chiffre d'affaires auprès de très grands comptes de la grande distribution et d'acteurs industriels de premier plan, tels les opérateurs télécoms. Plus que jamais, le groupe prend toutes les mesures afin de garantir la continuité de ses cycles industriels et commerciaux.

Il est aujourd'hui difficile d'évaluer les conséquences de cette situation, le ralentissement de l'activité et la durée de fermeture des magasins étant fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de confinement des populations.

Face à cette situation, le groupe a adapté son organisation et pris les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir l'épidémie et protéger ses collaborateurs. Les sites physiques de Montpellier et Brest ont été fermés provisoirement, Bruxelles partiellement et Singapour demeure pleinement opérationnel. Les collaborateurs pour lesquels pour lesquels cette disposition est possible et nécessaire ont été mis en télétravail afin d'assurer une continuité maximale de services. En France et en Belgique, une partie des collaborateurs va en outre bénéficier des dispositifs d'activité partielle mis en place par les gouvernements. En ce qui concerne les flux de marchandises, les plateformes logistiques du groupe, basées à Anvers (Belgique) et Le Havre (France) sont, à ce jour, pleinement opérationnelles et en activité.

Sur le plan financier, le groupe met progressivement en œuvre les dispositifs de soutien économique et financier pour limiter l'impact de cette crise sur ses résultats. AwoX tiendra le marché informé des évolutions importantes de la situation.

L'agenda financier 2020 demeure à ce jour inchangé :

Résultats annuels 2019 20 avril 2020 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2020 11 mai 2020 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2020 27 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 28 septembre 2020 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2020 2 novembre 2020 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2020 3 février 2021 Résultats annuels 2020 15 avril 2021

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

