AWOX : APPROBATION DES ACTIONNAIRES D'AWOX DE L'APPORT PARTIEL D'ACTIF DANS LE CADRE DE LA CESSION DES ACTIVITÉS RETAIL DE LIGHTING CONNECTÉ AU GROUPE AUTRICHIEN EGLO

Réalisation de la cession en numéraire visée au cours du 3 ème trimestre 2020

Valorisation : 3 M€ soit 1,2x le chiffre d'affaires

Convoqués ce jour en assemblée générale mixte (à huis clos), les actionnaires d'AwoX (Euronext - FR0011800218 - AWOX), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), ont approuvé I'opération d'apport partiel d'actif par AwoX de sa branche d'activité retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) à une société nouvellement constituée, baptisée AwoX Lighting et détenue à 100% par AwoX, sur la base d'une valorisation de 3,0 M€.

Cet apport constitue la première étape en vue de la cession de cette branche d'activité au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh, leader européen dans la fabrication et la distribution de luminaires, consécutivement à la signature d'un SPA (share purchase agreement - contrat de cession d'actions) annoncé le 18 mai dernier (lire le communiqué de presse du 18 mai 2020).

Cette opération témoigne de la volonté stratégique d'AwoX de se concentrer sur ses activités à plus forte valeur ajoutée, audio haute-fidélité sous la marque Cabasse et domotique et confort de la maison sous les marques Chacon et Dio.

Le périmètre cédé a représenté en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 M€ (8% de l'activité totale du groupe) et une perte d'EBITDA de -738 K€ (EBITDA1 total du groupe en 2019 : 38 K€).

La réalisation de la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting pour un montant de 3 M€ en numéraire au Groupe Eglo, est escomptée dans le courant du 3ème trimestre 2020.

Le produit de la cession contribuera à renforcer la structure financière du groupe et à la poursuite de son développement dans l'univers de la Smart Home.

Cabasse Group : un nouveau nom pour incarner la nouvelle dynamique du Groupe

Lors de la même assemblée générale mixte ce jour, les actionnaires ont également approuvé la proposition de changement de dénomination social d'AwoX, qui sera rebaptisé Cabasse Group à compter de la réalisation de la cession de la société AwoX Lighting mentionnée ci-avant.

Marque mondialement reconnue de l'acoustique et de l'audio haute-fidélité, Cabasse véhicule parfaitement les valeurs du groupe : recherche permanente d'innovation, leadership technologique, excellence et qualité des produits et virage réussi d'une marque historique dans l'univers digital de la Smart Home.

Ce changement de nom témoigne aussi de la volonté de faire rayonner l'image haut de gamme et internationale de Cabasse sur l'ensemble des autres activités du groupe.

A propos d'AwoX

AwoX est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : le lighting connecté, sous la marque AwoX, l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, et la domotique (accessoires électriques, équipements vidéo/sécurité et solutions pour le confort de la maison) sous les marques Chacon et Dio. Le groupe présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), Belgique (Bruxelles) et des filiales industrielles à Singapour et en Chine (Shenzhen).

AwoX a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

