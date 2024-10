Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Avyens : séquence de 5 séances de repli, retour sur 5,75E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Après son plafonnement sous 6,50E, Avyens aligne une séquence de 5 séances de repli et retombe sous 5,90E.

Le titre devrait être bientôt de retour sur 5,75E (plancher du 12 au 16 août et 23 septembre) avant d'aller combler le 'gap' des 5,68E du 3 juillet.



Valeurs associées AYVENS 5,90 EUR Euronext Paris -1,42%