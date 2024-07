Avril désignée repreneur des activités de METEX NØØVISTAGO et d’une partie des activités de METabolic EXplorer par le Tribunal de commerce

Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2024 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce que le Tribunal de commerce de Paris a, ce jour, désigné Avril en qualité de repreneur des activités de METEX NØØVISTAGO et d’une partie des activités commerciales et R&D de METabolic Explorer.