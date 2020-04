Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avolon annule une commande de 4 A330neo et repousse la livraison de 25 Appareils de la famille A320 Reuters • 03/04/2020 à 14:11









3 avril (Reuters) - * AVOLON A ANNULÉ UNE COMMANDE DE 4 A330NEO ET REPOUSSÉ LA LIVRAISON DE 25 APPAREILS DE LA FAMILLE DES A320 À 2024 ET AU-DELÀ (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.52%