Avnet en baisse après l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions de dollars

3 septembre - ** Les actions du distributeur de composants électroniques Avnet AVT.O ont baissé de 0,3 % à 51,90 $ après avoir levé plus de capitaux que prévu **AVT , basé à Phoenix, Arizona,a annoncé en début de semaine le prix () d'une offre de 550 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 1,75 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 70,27 $ représente une prime de 35 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions d'AVT ont chuté de 4,6 % à 52,05 $ mardi après que la société ait annoncé plus tôt dans la journée une offre de 500 millions de dollars pour rembourser la dette dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable

** La société a également l'intention d'utiliser 100 millions de dollars du produit net pour racheter ses actions à des acheteurs de l'obligation convertible

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de près de 1 % depuis le début de l'année, contre un gain de 11 % pour le Nasdaq ( .IXIC ) ** Le mois dernier, la société a publié un chiffre d'affaires et un résultat net supérieurs à ceux du 4ème trimestre fiscal et a prévu des ventes de 5,55 à 5,85 milliards de dollars pour le trimestre en cours ** Sur 6 analystes couvrant AVT, 1 note "achat fort", 2 notent "conserver" et 3 recommandent "vendre"; le PT médian est de 52 $, selon les données de LSEG