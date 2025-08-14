Aviva: salué après des semestriels solides information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 16:20









(Zonebourse.com) - Aviva prend près de 3% à Londres, après la publication par l'assureur de ses résultats de premier semestre 2025, marqués par un profit IFRS accru d'un quart à 819 millions de livres sterling et dépassant ainsi nettement les attentes.



Le Britannique revendique aussi une hausse de 22% de son profit opérationnel à 1,07 milliard de livres, précisant que 66% de ce profit opérationnel provient désormais d'activités à faible intensité capitalistique.



'L'acquisition de Direct Line (finalisée début juillet) va encore nourrir cette trajectoire, accélérant au-delà des 70% de profit opérationnel à faible intensité capitalistique, à mesure que les synergies seront réalisées', précise Aviva.



Confortée dans son objectif d'un profit opérationnel de deux milliards de livres à horizon 2026, la direction propose un dividende de 13,1 pence par action au titre du premier semestre 2025, en hausse de 10% en comparaison annuelle.





Valeurs associées AVIVA 675,200 GBX LSE +2,46%