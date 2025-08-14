Aviva: salué après des semestriels solides
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:20
Le Britannique revendique aussi une hausse de 22% de son profit opérationnel à 1,07 milliard de livres, précisant que 66% de ce profit opérationnel provient désormais d'activités à faible intensité capitalistique.
'L'acquisition de Direct Line (finalisée début juillet) va encore nourrir cette trajectoire, accélérant au-delà des 70% de profit opérationnel à faible intensité capitalistique, à mesure que les synergies seront réalisées', précise Aviva.
Confortée dans son objectif d'un profit opérationnel de deux milliards de livres à horizon 2026, la direction propose un dividende de 13,1 pence par action au titre du premier semestre 2025, en hausse de 10% en comparaison annuelle.
Valeurs associées
|675,200 GBX
|LSE
|+2,46%
A lire aussi
-
La Défense civile locale a fait état jeudi de la mort de 17 Palestiniens tués dans des raids et tirs israéliens dans la bande de Gaza, et de la poursuite des raids intenses sur Gaza-ville. Au moins 17 Palestiniens ont été tués, dont six qui attendaient de recevoir ... Lire la suite
-
Cette décision émanant de Berlin va mener au départ anticipé de Richard Lutz, dont le devait courir jusqu'en 2027. Le gouvernement allemand devait annoncer jeudi 14 août le limogeage du patron de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, sous le feu des critiques notamment ... Lire la suite
-
Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour, dans l'ouest du Soudan, dans la pire épidémie de choléra que ce pays, en proie à la guerre civile, ait connue depuis des années. Evoquant une hausse des cas "qui exacerbe les pires effets de la malnutrition", ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce intensifier ses efforts pour harmoniser les prix de ses médicaments entre marchés développés, avec des hausses prévues notamment en Europe d'ici au 1er septembre, incluant un accord avec le gouvernement britannique sur Mounjaro ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer