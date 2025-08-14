 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 880,50
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Aviva: salué après des semestriels solides
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:20

(Zonebourse.com) - Aviva prend près de 3% à Londres, après la publication par l'assureur de ses résultats de premier semestre 2025, marqués par un profit IFRS accru d'un quart à 819 millions de livres sterling et dépassant ainsi nettement les attentes.

Le Britannique revendique aussi une hausse de 22% de son profit opérationnel à 1,07 milliard de livres, précisant que 66% de ce profit opérationnel provient désormais d'activités à faible intensité capitalistique.

'L'acquisition de Direct Line (finalisée début juillet) va encore nourrir cette trajectoire, accélérant au-delà des 70% de profit opérationnel à faible intensité capitalistique, à mesure que les synergies seront réalisées', précise Aviva.

Confortée dans son objectif d'un profit opérationnel de deux milliards de livres à horizon 2026, la direction propose un dividende de 13,1 pence par action au titre du premier semestre 2025, en hausse de 10% en comparaison annuelle.

Valeurs associées

AVIVA
675,200 GBX LSE +2,46%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank