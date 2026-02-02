 Aller au contenu principal
Aviva Private Clients lancé sur le marché de Lloyd's
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:19

Aviva annonce le lancement par son activité Aviva Private Clients (APC) de sa nouvelle proposition sur le marché de Lloyd's, marquant une expansion pour cette activité jugée "à fort potentiel", à travers un accès à de nouveaux marchés et territoires.

"Ce lancement renforce l'engagement d'Aviva à offrir une solution globale aux courtiers et aux clients fortunés afin de protéger les actifs sur de multiples plusieurs sites", affirme la compagnie d'assurance britannique.

Selon Aviva, le lancement sur la plateforme Lloyd's génère de nouvelles opportunités pour les courtiers, tout en proposant des solutions d'assurance sur mesure pour les clients fortunés souhaitant protéger leurs biens et actifs, notamment en Suisse et à Monaco.

Les polices APC sont lancées sur Lloyd's progressivement depuis le 1er janvier 2026 et peuvent être souscrites en plusieurs devises, dont la livre sterling (GBP), l'euro, le dollar et le franc suisse, avec des primes commençant à partir de 25 000 GBP.

