Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aviva: l'UE autorise l'acquisition de certaines activités information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 13:29









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'une partie des activités d'Aviva plc (Royaume-Uni) dans le domaine des parcs éoliens terrestres par CK Infrastructure Holdings (CKI) (Bermudes) et CK Asset Holdings (CKA) (Îles Caïmans).



L'opération porte essentiellement sur la production d'électricité au moyen de parcs éoliens terrestres au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.





Valeurs associées AVIVA 491,15 GBX LSE -0,33%