Aviva Investors réalise une petite collecte positive pour le S1-21

(NEWSManagers.com) - L'assureur britannique Aviva a présenté ce 12 août des résultats intermédiaires en demi-teinte, avec notamment une perte nette de 232 millions de livres sterling (274 millions d'euros) pour les six premiers mois de l'année, contre un gain de 821 millions à la même période en 2020. Le résultat opérationnel a pourtant augmenté de 16,4% à 725 millions de livres.

Au sein de ses différentes activités, la gestion d'actifs, avec Aviva Investors, a doublé ses profits à 19 millions de livres, grâce à une hausse de 7% des revenus à 192 millions, et une baisse de 2% des coûts à 168 millions. La collecte nette s'élève à 0,8 milliard de livres entre janvier et juin, hors fonds monétaires. Celle-ci était négative de 600 millions de livres au premier semestre 2020. Le flux en provenance des clients externes s'élève à 1,1 milliard de livres (-15%). Au total, les encours sous gestion d'Aviva Investors étaient de 260 milliards de livres (+4%). L'ensemble de ces données ne prennent pas en compte les activités en cession en France et en Pologne.