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Aviva Investors embauche un ex-Schroders
information fournie par Agefi Asset Management 22/04/2026 à 08:00

Ravi Cheema change de société de gestion au Royaume-Uni. Après avoir passé plus de treize ans chez Schroders, il rejoint Aviva Investors au poste de gestionnaire de portefeuille multi-actifs.

Basé à Londres, il sera placé sous la responsabilité de Sotirios Nakos, responsable de la gestion multi-actifs. Dans ces nouvelles fonctions, Ravi Cheema sera chargé d’intervenir sur plusieurs fonds de la gamme de produits multi-actifs de la société, dont les fonds MPS et MFV dans un premier temps.

Cette arrivée vient notamment renforcer l’équipe multi-actifs d’Aviva Investors , qui compte déjà 40 collaborateurs : «La gestion multi-actifs reste un secteur de croissance clé pour notre entreprise, et ces changements renforcent encore davantage notre approche collaborative» , indique Sotirios Nakos.

Dans ce contexte, Aviva Investors assure également que Sahil Shaikh devient co-gérant des gammes MAF Core et MAF Plus de la société.

L'Agefi

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