Aviva augmente de 10% son BPA opérationnel au 1er semestre

Aviva dévoile un bénéfice opérationnel en hausse de 24% à 1 326 MGBP au titre des six premiers mois de 2026, ainsi qu'un BPA opérationnel en progression de 10% à 31,8 pence et un rendement des fonds propres (ROE) IFRS de 20,3%, contre 18,2% un an auparavant.

La compagnie d'assurance britannique indique desservir désormais 21,8 millions de clients au Royaume-Uni et plus de 25 millions dans le monde. Elle précise compter désormais 7,2 millions de clients détenteurs de plusieurs produits et 46% des nouvelles ventes sont réalisées auprès de clients existants.

Aviva revendique également de très bons progrès dans l'intégration de Direct Line, affirmant en avoir rapidement amélioré la rentabilité, mais aussi augmenté les ventes provenant des sites de comparaison de prix et maintenu un excellent niveau de service client.

"Nous avons maintenant atteint six années consécutives d'excellentes performances financières, avec bien d'autres à venir", estime sa CEO, Amanda Blanc, qui fait également part, à cette occasion, d'une augmentation de 7% du dividende semestriel, à 14 pence par action.

Aviva se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs de groupe sur trois ans, dont une croissance de 11% par an du BPA opérationnel entre 2025 et 2028 et un ROE IFRS supérieur à 20% d'ici 2028. La croissance du BPA opérationnel en 2026 devrait désormais être globalement en ligne avec le taux cible de 11%.