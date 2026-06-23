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Avis va percevoir 650 millions de dollars d'un fonds spéculatif au titre de bénéfices réalisés sur des opérations à court terme ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 19:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget ( CAR.O ) ont progressé de 3,2 % mardi, à 192,28 dollars, après avoir annoncé qu’elle allait recevoir 650 millions de dollars de la part de Pentwater Capital Management, alors qu’elle avait accusé ce fonds spéculatif d’alimenter une volatilité excessive de son titre ** CAR a indiqué dans un document déposé auprès de la SEC lundi soir qu’elle était parvenue à un accord avec Pentwater pour régler un litige en cours visant à récupérer les bénéfices réalisés sur des opérations à court terme; cet accord reste soumis à l’approbation du tribunal ** Lors de la conférence téléphonique sur les résultats fin avril, le directeur général Brian Choi a déclaré que l’actionnaire majoritaire Pentwater avait encaissé environ 1,75 milliard de dollars après s’être débarrassé de 4,3 millions d’actions en deux jours, alors que le titre avait atteint un plus haut intrajournalier record de 847,70 dollars, apparemment sous l’effet d’un « short squeeze »

** M. Choi avait indiqué que Pentwater avait reconnu que sa vente avait pu enfreindre les règles de la SEC visant à empêcher les initiés et les grands actionnaires d’acheter et de vendre des actions au cours d’une période de six mois, et il s’était engagé à « explorer de manière agressive » toutes les options permettant de récupérer ces gains

** Pentwater détient toujours environ 7,3 % des actions de CAR, selon les données de LSEG

** JP Morgan a relevé son objectif de cours sur CAR de 155 à 170 dollars, indiquant qu’il avait anticipé des recouvrements compris entre 50 et 100 millions de dollars, tout en maintenant sa recommandation « sous-pondérer »

** Cet apport de capitaux renforce considérablement la flexibilité stratégique de CAR, lui permettant de réaliser des investissements ciblés dans des initiatives de croissance complémentaires (telles que des solutions de gestion autonome de flottes) tout en renforçant son positionnement concurrentiel dans l’activité traditionnelle de location (notamment en permettant des investissements accélérés dans Avis First), a écrit JP Morgan dans une note adressée à ses clients

** Sur les 8 sociétés de courtage couvrant le titre, 6 recommandent de « conserver » et 2 de « vendre »; cours cible médian: 132,50 $

** L'action CAR affiche désormais une hausse de 50 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 19:01:45.

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