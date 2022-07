Avis de tempête en Amérique latine

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation, politiques des banques centrales, prévisions de croissance… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'Amérique latine se trouve à nouveau entre le marteau et l'enclume. La bonne posture du dollar, attribuable entre autres à un trio de facteurs - i) la croisade de la Réserve fédérale américaine (Fed) contre l'inflation, ii) le ralentissement de l'activité économique mondiale et iii) l'examen minutieux des déséquilibres intérieurs tels que l'inflation - a exposé l'Amérique latine sur de nombreux fronts et de différentes manières. Ces trois vents contraires se sont levés en même temps, exacerbant les difficultés existantes et créant une sorte de cercle vicieux. Cette fois-ci, la triple tempête et le point de départ des pays d'Amérique latine sont un peu différents.

Les banques centrales de la région et la Banque centrale du Brésil (BCB) en particulier se sont distinguées en devançant la Fed - du moins dans un premier temps. L'économie mondiale ralentit de manière asynchrone, tandis que la Chine va dans l'autre sens. Les facteurs d'offre maintiendront également les prix des matières premières à un niveau plus élevé qu'auparavant. Enfin, les déséquilibres intérieurs et l'inflation en particulier ne sont pas des problèmes spécifiques à l'Amérique latine cette fois-ci.

Un talon d'Achille - la politique et ses corollaires. Le récent document de la Banque des règlements internationaux (BRI) sur l'impact de la dominance budgétaire par rapport à la dominance monétaire sur l'inflation -jusqu'à 5 fois plus néfaste pour la formation des prix- nous rappelle opportunément que les changements de régime en Amérique latine pourraient avoir des conséquences bien réelles sur l'ensemble de l'économie. Or, pendant que les cycles politiques se déploient, la forte incertitude a freiné les investissements au détriment des investissements directs à l'étranger (IDE), de la production minière et de la demande intérieure volontairement bridée.

Une exposition inégale... La région semble divisée en 3 groupes répartis en fonction de trois niveaux d'exposition et d'angle politique : a) le Mexique qui est moins exposé, b) le Brésil et le Pérou qui sont exposés mais moins vulnérables et c) la Colombie et le Chili qui sont exposés et vulnérables.

Contagion andine ? La contagion à l'ensemble des marchés émergents est moins probable étant donné que les poids lourds de l'univers émergent sont globalement mieux positionnés. Toutefois, il existe encore quelques points chauds régionaux, comme les Andes et certains pays d'Europe centrale et orientale. La Banque centrale du Chili (BCCh) et celle du Chili (la BanRep) pourraient ainsi n'avoir d'autre choix que de relever leurs taux en urgence, comme la Banque centrale de Hongrie (MNB) l'a fait ces derniers jours. Nous voyons la paire euro/dollar flirter avec la parité à la fin de l'année, avec un risque de baisse jusqu'à 0,94 à plus court terme.

