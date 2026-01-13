Avis d'analystes France : Vusion et Thales dégradées, nouveau suivi sur Planisware
13/01/2026
Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 52,40 à 56,60 EUR.
Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
Air Liquide : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 EUR à 200 EUR.
Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 222 à 250 EUR.
Amundi : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.
Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,80 à 10,70 EUR.
Bouygues : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 39,20 à 47,80 EUR.
Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 169 à 180 EUR.
Eurazeo : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 EUR.
Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 49 à 52 EUR.
FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 37,50 à 25,60 EUR.
Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 35 EUR.
Planisware : UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 28 EUR.
Renault : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 47 EUR à 46 EUR.
Safran : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 325 à 348 EUR.
Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 65,50 à 52,60 EUR.
Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,50 à 10 EUR.
Stmicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22 à 22,60 EUR.
Thales : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR.
Tikehau Capital : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.
Vusion : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/01/2026 à 08:49:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
