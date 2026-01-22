Avis d'analystes France : Ubisoft se fait découper, Virbac et Atos revalorisées
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:43
Alstom : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 27,40 EUR.
Aperam : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver.
ArcelorMittal : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 55 EUR.
Atos : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 35 à 45 EUR.
Ayvens : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 à 11 EUR.
Aéroports De Paris : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 150 à 138 EUR.
BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 92 EUR à 97 EUR.
Carrefour : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 15,75 à 15,40 EUR.
La Française De L'énergie : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 43 EUR.
Planisware : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 26 EUR.
TotalEnergies : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.
Ubisoft Entertainmen t : BMO Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 14 à 10 EUR. Kepler Cheuvreux reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 7 à 5 EUR.
Virbac : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 400 à 440 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 08:43:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays. * Le consortium formé d'ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer