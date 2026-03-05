Avis d'analystes France : TotalEnergies toujours plébiscité, Kering revient dans le jeu
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 08:30
Airbus : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 208 à 217 EUR.
Dassault Aviation : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 325 EUR à 365 EUR.
Engie : UBS reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 26 EUR à 31 EUR.
Kering : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 250 à 235 EUR. CLSA passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours relevé de 147 à 243 EUR.
LVMH : CLSA reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 636 à 630 EUR.
Medincell : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 43 EUR.
Planisware : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 28 à 20 EUR.
Scor : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 36,50 EUR à 35,70 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31,76 EUR à 34,30 EUR.
TF1 : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 9 à 7 EUR.
Thales : Intesa Sanpaolo passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 230 à 260 EUR.
TotalEnergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 75 EUR.
