Avis d'analystes France : TotalEnergies séduit toujours, EssilorLuxottica moins

HSBC se distingue en relevant TotalEnergies à l'achat et en portant sa cible à 93 EUR. À l'inverse, EssilorLuxottica subit deux fortes réductions d'objectif, tandis qu'Euroapi, Bénéteau, Axa et SES voient également leurs cibles abaissées.
Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 140 à 141 EUR.
Aurea : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 6,90 à 7,30 EUR.
Axa : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 54 à 52 EUR.
Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,85 à 6,30 EUR.
Essilorluxottica : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 200 à 185 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 200 à 165 EUR.
Euroapi : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,10 EUR.
SES : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.
TotalEnergies : HSBC relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 93 EUR.
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