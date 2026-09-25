Avis d'analystes France : TotalEnergies séduit toujours, EssilorLuxottica moins

HSBC se distingue en relevant TotalEnergies à l'achat et en portant sa cible à 93 EUR. À l'inverse, EssilorLuxottica subit deux fortes réductions d'objectif, tandis qu'Euroapi, Bénéteau, Axa et SES voient également leurs cibles abaissées.

Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 140 à 141 EUR.

Aurea : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 6,90 à 7,30 EUR.

Axa : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 54 à 52 EUR.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 6,85 à 6,30 EUR.

Essilorluxottica : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 200 à 185 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 200 à 165 EUR.

Euroapi : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1,70 à 1,10 EUR.

SES : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.

TotalEnergies : HSBC relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 93 EUR.