Avis d'analystes France : Thales, Vallourec et Valneva sous le feu des projecteurs
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:40
BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 102 EUR.
Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 EUR à 19 EUR.
Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,65 EUR.
Fdj United : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 27 EUR.
Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 15,10 à 15,50 EUR.
Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 6 à 7 EUR.
Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 255 EUR.
TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 73 à 97 USD.
Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 à 28 EUR.
Valneva : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 3,25 EUR à 2,15 EUR.
Veolia Environnement : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 37,90 EUR.
Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 2,41 EUR à 2,53 EUR. Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 2,20 EUR à 2,50 EUR.
Valeurs associées
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 08:40:00.
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