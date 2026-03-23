Avis d'analystes France : ST et Soitec revalorisées, objectifs réduits sur TP et le luxe
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:29
Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 20 EUR à 16 EUR.
Argan : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 76 à 72 EUR.
Elis : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 28,20 à 30 EUR.
Engie : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,30 à 29,50 EUR.
Hermès International : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2530 à 2280 EUR.
LVMH : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 610 à 580 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 625 à 600 EUR.
Orange : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 16 à 17,50 EUR.
Renault : Oxcap Analytics maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 34 EUR à 30 EUR.
Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30,20 à 30,70 EUR.
SES : New Street Research LLP reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,20 à 6 EUR.
Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 50 EUR.
Spie : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 59 à 60 EUR.
Stellantis : Oxcap Analytics reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 9 à 8 EUR.
Stmicroelectronics : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 USD à 30,20 USD.
Teleperformance : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 97 à 50 EUR.
Totalenergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 75 EUR à 89 EUR.
Veolia Environnement : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 à 38 EUR.
Vivendi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,70 à 2,10 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 08:29:00.
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