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Avis d'analystes France : SES revient en grâce, GTT et Valeo sont dégradées
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 08:39

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Safran concentre plusieurs abaissements d'objectifs de cours après ses résultats, tandis que GTT et Valeo subissent des dégradations de recommandations. SES bénéficie à l'inverse d'un relèvement de vendre à neutre.

Accor : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 63 à 64 EUR.

Edenred : Autonomous Research reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 17 à 19 EUR.

Eurofins Scientific : Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 58 à 62 EUR.

Eutelsat Communications : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 2,10 EUR.

GTT : Bernstein dégrade sa recommandation de surperformance à performance de marché et réduit son objectif de cours de 245 à 210 EUR.

Icade : Kempen reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Ipsos : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 63 à 60 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 450 à 470 EUR.

Nexans : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 168 EUR.

Nexity : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 5 EUR.

Rexel : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44,50 à 46 EUR.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 390 à 350 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 420 à 370 EUR. BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 325 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat et réduit l'objectif de cours de 398 à 350 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 245 à 260 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 262 à 266 EUR.

SEB : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR.

SES : New Street Research relève sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 5 EUR.

Sodexo : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Valeo : Evercore ISI dégrade sa recommandation de surperformance à en ligne et réduit l'objectif de cours de 15 à 12 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 08:39:00.

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