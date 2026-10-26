Avis d'analystes France : SES revient en grâce, GTT et Valeo sont dégradées

Safran concentre plusieurs abaissements d'objectifs de cours après ses résultats, tandis que GTT et Valeo subissent des dégradations de recommandations. SES bénéficie à l'inverse d'un relèvement de vendre à neutre.

Accor : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 63 à 64 EUR.

Edenred : Autonomous Research reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 17 à 19 EUR.

Eurofins Scientific : Jefferies reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 58 à 62 EUR.

Eutelsat Communications : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 2,10 EUR.

GTT : Bernstein dégrade sa recommandation de surperformance à performance de marché et réduit son objectif de cours de 245 à 210 EUR.

Icade : Kempen reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Ipsos : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 63 à 60 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 450 à 470 EUR.

Nexans : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 168 EUR.

Nexity : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 5 EUR.

Rexel : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44,50 à 46 EUR.

Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 390 à 350 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 420 à 370 EUR. BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 325 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat et réduit l'objectif de cours de 398 à 350 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 245 à 260 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 262 à 266 EUR.

SEB : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR.

SES : New Street Research relève sa recommandation de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,50 à 5 EUR.

Sodexo : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Valeo : Evercore ISI dégrade sa recommandation de surperformance à en ligne et réduit l'objectif de cours de 15 à 12 EUR.