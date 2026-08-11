Avis d'analystes France : Schneider et Thales toujours dans les petits papiers des brokers

RBC et William O'Neil ont initié des suivis positifs respectivement sur Thales et Schneider ce matin. Les pharmas françaises sont aussi à l'honneur via Sanofi, Innate et Valneva.

Air France-KLM : Goodbody maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 11,30 à 11,40 EUR.

Amundi : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 89 à 102,50 EUR.

Aperam : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46,10 EUR à 57 EUR.

Innate Pharma : HC Wainwright maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 5 à 7 USD.

Michelin : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 37 à 39 EUR.

Sanofi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 86 à 82 EUR.

Schneider Electric : William O'Neil reprend le suivi à acheter.

Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 87 à 90,75 EUR.

Thales : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 330 EUR.

Valneva : TD Cowen démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 12 USD.