Avis d'analystes France : objectifs relevés sur Société Générale, Euronext et Rexel, Ekinops sanctionnée
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 08:32
Amundi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 71 EUR.
Ayvens : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,20 à 14,50 EUR.
Aéroports De Paris : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 EUR.
Capgemini : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 165 à 170 EUR.
Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 88 EUR à 86 EUR.
Dassault Aviation : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 348 à 377 EUR.
Ekinops : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 4 à 2,20 EUR.
Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 126 à 129 EUR.
Hermès International : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2420 à 2530 EUR.
Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 125 à 137 EUR.
Kering : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR.
Nexans : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.
Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14 à 15,50 EUR.
Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 34 à 38 EUR.
Safran : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
Sanofi : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 83 EUR.
Sodexo : BNP Paribas maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 44 à 39 EUR.
Valeo : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 à 13 EUR.
Vinci : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 à 137 EUR.
