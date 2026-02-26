Avis d'analystes France : objectifs réduits sur Alten et relevé sur Air Liquide et Exosens
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 08:54
74Software : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 53 à 55 EUR.
Air Liquide : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 179 à 182 EUR.
Alten : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 95 à 85 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 140 à 134 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.
Amundi : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 71 à 76 EUR.
Edenred : Autonomous Research maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 17,50 EUR à 17 EUR.
Eiffage : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 117 à 135 EUR.
Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 71 EUR.
Forvia : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 13,40 à 14,60 EUR.
L'Oréal : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 370 à 380 EUR.
Seb : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 65 à 67,20 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 84 à 80 EUR.
TotalEnergies : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 64 à 67 EUR.
Vicat : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 68,50 à 81,40 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/02/2026 à 08:54:00.
