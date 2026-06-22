Avis d'analystes France : Morgan Stanley positif sur Carrefour

Pendant que Morgan Stanley reprend le suivi de Carrefour, RBC met un coup de rabot sur bioMérieux.

Air France-Klm : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9 à 11 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9 à 11 EUR.

Ayvens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.

Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 75 EUR.

Carrefour : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 20,10 EUR.

Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 83 EUR.

Lisi : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 81 EUR.

Worldline : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 0,40 EUR à 17,20 EUR (après regroupement d'actions).