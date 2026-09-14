Avis d'analystes France : Morgan Stanley abaisse Stellantis et relève Renault

Morgan Stanley fait du bruit sur l'automobile et sur LVMH ce matin. Oddo s'intéresse aux midcaps.

Derichebourg : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR.

Hermès International : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 2 339 EUR à 1 730 EUR.

Jcdecaux : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 26 à 27,50 EUR.

LVMH : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 580 à 525 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 520 à 450 EUR.

Renault : Morgan Stanley relève sa recommandation de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 EUR à 31 EUR.

Savencia : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 79 à 76 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley dégrade de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 5,70 EUR à 4,50 EUR.