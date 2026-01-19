Avis d'analystes France : LVMH, Sanofi et Renault subissent des dégradations
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 08:38
Air France-KLM : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 10,80 EUR.
Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 82,10 à 82,80 EUR.
BNP Paribas : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 90 à 93 EUR.
Engie : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21,50 EUR à 25 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,80 à 18,50 EUR.
LVMH : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 635 EUR.
Renault : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 45 à 38 EUR.
Sanofi : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 88 EUR.
Stellantis : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 9,50 EUR à 10 EUR.
Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 240 à 250 EUR. Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 250 à 260 EUR.
Veolia Environnement : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 32 à 33 EUR.
Viridien : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 100 à 150 EUR.
Vusion : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 290 à 245 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/01/2026 à 08:38:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup démarre lundi après-midi pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation, qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25.000 formations. Les candidats auront jusqu'au 12 mars pour ... Lire la suite
-
SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique. Il s'agit de la ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 ... Lire la suite
-
Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 30 E. "Au cours du mois dernier, Waga Energy a annoncé une série de trois nouveaux contrats BOO dans le Maryland (62 GWh/an), en Floride (180 GWh/an) et en Oregon (120 GWh/an), ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer