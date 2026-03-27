Avis d'analystes France : les poids-lourds sont de sortie avec Air Liquide, Totalenergies et LVMH
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:07
Air France-KLM : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 13,95 EUR à 10 EUR.
Air Liquide : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 154 à 168 EUR.
Airbus : Oxcap Analytics reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 190 à 165 EUR.
Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 78 à 83 EUR.
DBV Technologies : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 45 à 47 USD.
Innate Pharma : Leerink Partners maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 2 à 3 USD. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 6,10 EUR à 4,50 EUR.
LVMH : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 695 à 583 EUR.
Roche Bobois : Portzamparc Sponsored maintient sa recommandation d'achat fort et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 39 EUR.
Saint-Gobain : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.
Stmicroelectronics : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 à 35 EUR.
Totalenergies : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 63 à 80 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 14:07:00.
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