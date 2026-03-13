Avis d'analystes France : les analystes visent plus haut sur Eiffage, Nanobiotix et Nexans
Air France-Klm : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 13,20 EUR à 10,20 EUR.
Clariane : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 4,62 EUR à 4,06 EUR.
Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 138 à 158 EUR.
Elis : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 32 EUR.
Fdj United : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 22,50 EUR à 22 EUR.
Getlink : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 16,80 EUR à 17,50 EUR.
Jcdecaux : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 22,50 EUR. Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 24 EUR à 26 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22 à 24 EUR.
Maurel : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,60 à 11 EUR.
Nanobiotix : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 23 EUR à 45 EUR.
Nexans : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 EUR.
Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.
Sword Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 EUR.
Technip Energies : Fearnley Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 46 à 47 EUR.
TotalEnergies : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 68 à 75 EUR.
Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et réduit l'objectif de cours de 2,05 EUR à 1,95 EUR.
Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1,50 EUR à 0,39 EUR.
