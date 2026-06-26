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Avis d'analystes France : Jefferies plus prudent sur Accor, Renault revalorisé
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 08:50

Pour terminer la semaine, une dégradation sur Accor et plusieurs ajustements d'objectifs, notamment sur Renault, Sopra, Legrand ou Spie.

Accor : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.

Carvolix : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 5,50 à 5,60 EUR.

Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 21 EUR.

Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1821 EUR à 1700 EUR.

Legrand : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 180 à 190 EUR.

Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 68 EUR.

Renault : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.

Rexel : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41,80 à 44,50 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34,10 à 36 EUR.

Saint-Gobain : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 101 EUR à 103 EUR.

Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.

Sopra Steria Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 244 à 229 EUR.

Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 08:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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