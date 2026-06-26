Avis d'analystes France : Jefferies plus prudent sur Accor, Renault revalorisé

Pour terminer la semaine, une dégradation sur Accor et plusieurs ajustements d'objectifs, notamment sur Renault, Sopra, Legrand ou Spie.
Accor : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 à 52 EUR.
Carvolix : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 5,50 à 5,60 EUR.
Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 21 EUR.
Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1821 EUR à 1700 EUR.
Legrand : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 180 à 190 EUR.
Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 62 EUR à 68 EUR.
Renault : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 EUR.
Rexel : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 41,80 à 44,50 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34,10 à 36 EUR.
Saint-Gobain : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 101 EUR à 103 EUR.
Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 38,50 à 41 EUR.
Sopra Steria Group : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 244 à 229 EUR.
Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 50 EUR.
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