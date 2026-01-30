Avis d'analystes France : Jefferies dégrade Carrefour, Barclays voit plus haut pour Engie
30/01/2026
Carrefour : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 14,50 à 14 EUR.
Coface : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 16 à 15,70 EUR.
Dassault Systèmes : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.
Eiffage : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 140 à 146 EUR.
Engie : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 24 à 27 EUR.
Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et réduit l'objectif de cours de 75,90 à 75,50 EUR.
Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 36 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 50 EUR. Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 37 à 36 EUR.
Sanofi : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 100 EUR.
Scor : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 31 à 30,20 EUR.
STMicroelectronics : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR. Mizuho Securities maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 29 USD. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 30 à 31 EUR.
TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 à 75 USD.
Vinci : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 136 à 137 EUR.
Worldline : Oddo BHF passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 1,60 EUR.
