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Avis d'analystes France : fortunes diverses pour Kering, Safran et STMicroelectronics
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:30

Kering (crédit photo : Adobe Stock )

Kering (crédit photo : Adobe Stock )

Jefferies fait le ménage dans ses recommandations aéronautiques : prudence accrue dans les activités civiles, et retour d'attractivité pour la défense après la baisse. Safran en fait les frais. HSBC, pour sa part, dégrade Kering.

Crédit Agricole : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 22,49 EUR à 22,65 EUR.

Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 400 à 420 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.

Kering : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 280 EUR.

LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 621 EUR à 606 EUR.

Opmobility : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 22 à 21 EUR.

Safran : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 350 à 310 EUR.

STMicroelectronics : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24 à 38 EUR.

Vinci : Grupo Santander maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 114 EUR à 121 EUR.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,7250 EUR Euronext Paris +0,65%
DASSAULT AVIATION
322,6000 EUR Euronext Paris +0,12%
FORVIA (EX FAURECIA)
10,5700 EUR Euronext Paris -0,38%
KERING
247,4000 EUR Euronext Paris -0,32%
OPMOBILITY (EX PLASTIC OM.)
15,4300 EUR Euronext Paris -0,77%
SAFRAN
299,9000 EUR Euronext Paris -1,02%
STMICROELECTRONICS
38,0950 EUR Euronext Paris +2,20%
VINCI
134,6000 EUR Euronext Paris +1,32%
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 08:30:00.

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