Avis d'analystes France : EssilorLuxottica déçoit
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 08:45
Bureau Veritas : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 31,20 à 32,20 EUR. Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32,60 à 26,95 EUR.
Carrefour : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 17,20 EUR à 18 EUR.
EssilorLuxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 285 EUR à 280 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 325 EUR à 300 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 365 à 315 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 315 EUR à 312 EUR.
FDJ United : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 24 EUR.
Hermès International : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1910 à 1821 EUR.
ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 470 EUR.
Robertet : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 980 à 950 EUR.
Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 25,11 EUR à 23,26 EUR.
Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 196 à 188 EUR.
Valeurs associées
|193,4500 EUR
|Euronext Paris
|-4,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 08:45:00.
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