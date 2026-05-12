Avis d'analystes France : du nouveau pour LVMH, Soitec et Stellantis
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:36
Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 10 à 8 EUR.
Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 51 à 53 EUR.
Crédit Agricole : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 21,80 EUR à 21,60 EUR.
Elis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,50 EUR.
Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,90 EUR à 1,70 EUR.
Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2300 à 2100 EUR. Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif réduit de 2310 à 1700 EUR.
Kering : Barclays passe de souspondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 255 à 300 EUR.
Lacroix Group : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 16,40 à 18,10 EUR.
Legrand : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 138 à 156 EUR.
LVMH : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 600 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 650 à 600 EUR. Rothschild maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 825 à 565 EUR.
Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 132 à 162 EUR.
Rexel : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43,10 à 43,70 EUR.
Société Générale : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85,75 EUR à 86 EUR.
Soitec : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 150 EUR.
Stellantis : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 7 EUR à 6 EUR.
TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88,30 à 89,10 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 08:36:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
* OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
* LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite
-
Dans une fosse à 30 mètres de profondeur, "Rita", l'un des derniers tunneliers du Grand Paris Express, est déjà collé contre la paroi, prêt à creuser son tronçon. Baptisé lundi soir, d'un prénom féminin selon la coutume - en hommage à Saint-Barbe, patronne des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer