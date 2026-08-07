Avis d'analystes France : des dégradations pour Safran, Stellantis et Sopra

La fin de semaine est marquée par plusieurs abaissements de recommandations. Elles concernent notamment Stellantis, plutôt habituée à se faire chahuter dernièrement, mais aussi Safran, ce qui est plus rare.
Bouygues : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 53 à 54 EUR.
Renault : Landesbank Baden-Württemberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 42 à 34 EUR.
Safran : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 370 à 390 EUR. DZ Bank dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 378 EUR à 374 EUR.
Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 89,30 à 95,60 EUR.
Sopra : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours de 156 EUR.
Stellantis : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 4 EUR.
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