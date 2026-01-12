Avis d'analystes France : Capgemini, Danone et Legrand dégradées, du soutien pour L'Oréal et Safran
Airbus : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 205 à 210 EUR.
Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 19,50 à 21,50 EUR.
Bic : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 49 EUR à 53 EUR.
Capgemini : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 142 EUR.
Danone : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 74 à 67 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 EUR à 95 EUR.
Dassault Aviation : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR.
Dassault Systèmes : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 31 EUR.
Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,80 EUR à 26,50 EUR.
Innate Pharma : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 2,39 EUR.
Inventiva : Leerink Partners démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 12 USD.
L'Oréal : Deutsche Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 360 EUR. Mediobanca démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 420 EUR.
LDC : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 107 à 116 EUR.
Legrand : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 146 à 126 EUR.
Nexans : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 139 à 135 EUR.
OVH : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.
Rémy Cointreau : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 65 à 63 EUR.
Safran : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 325 à 360 EUR.
Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 278 à 294 EUR.
Sodexo : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 52 à 48 EUR.
Sopra Steria : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 160 à 168 EUR. UBS démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 178 EUR.
Vicat : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 69 EUR à 80 EUR.
