Avis d'analystes France : Bureau Veritas et ArcelorMittal qui rient, Saint-Gobain qui pleure

UBS passe à l'achat sur ArcelorMittal, tandis que Citi relève également sa recommandation sur Bureau Veritas. A l'inverse, RBC dégrade Saint-Gobain et réduit sensiblement son objectif de cours.

Air France-KLM : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 11 à 9 EUR.

Amundi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 EUR.

ArcelorMittal : UBS relève sa recommandation de neutre à acheter et relève l'objectif de cours de 61 à 71 EUR.

BioMérieux : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec l'objectif de cours relevé de 66 à 71 EUR.

Bureau Veritas : Citi relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 31,44 à 31,54 EUR.

Euronext : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 184 à 192 EUR.

Getlink : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 19,80 à 19,60 EUR.

Nexans : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 180 à 175 EUR.

Pernod Ricard : Rothschild & Co Redburn reste neutre avec un objectif de cours réduit de 82 à 65 EUR.

Saint-Gobain : RBC Capital Markets dégrade sa recommandation de surperformance à performance en ligne avec le secteur et réduit son objectif de cours de 97 à 80 EUR.

Ubisoft Entertainment : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 5,45 à 5,85 EUR.